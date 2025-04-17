В России разрешили деятельность исламистской группировки «Талибан»

Опубликовано: 17.04.2025 16:36 , Обновлено: 17.04.2025

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций, запрещённых в стране. Это решение, принятое на закрытом заседании 17 апреля, стало первым случаем исключения организации из этого списка после принятия в РФ соответствующих поправок к закону.

Верховный суд РФ запретил движение в 2003 году, обосновав внесение в список «имевшимися связями» движения с «незаконными вооружёнными формированиями» в Чечне, использованием террористических методов и связями с «Аль-Каидой». Также упоминался призыв талибов в 2000 году к «священной войне» против России из-за событий в Чечне, рассказало РБК.

Ключевым юридическим фактором снятия запрета в 2025 году стали поправки в закон «О противодействии терроризму», позволившие суду приостанавливать запрет, если организация «прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

Прагматическая же причина, озвученная ещё в мае 2024 года МИДом, Минюстом и позже президентом РФ Владимиром Путиным, заключается в том, что «Талибан» де-факто является «реальной властью» в Афганистане после захвата Кабула в августе 2021 года, и с ним «надо выстраивать отношения», исходя из «реалий». Россия ведёт политические контакты с талибами, в том числе через Московский формат консультаций, уже несколько лет.

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Официальная позиция Беларуси по этому вопросу отличалась. Ещё в августе 2021 года, комментируя приход талибов к власти, Лукашенко заявил: «Мы никого не запрещали, в том числе и „Талибан“, не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события».

Он отмечал, что Беларусь не была так «глубоко погружена» в афганские проблемы, как Россия или Таджикистан.

Две страны Центральной Азии — Казахстан и Кыргызстан — также исключили «Талибан» из своих списков террористических организаций ещё в 2024 году и уже наладили экономическое сотрудничество с Кабулом. Туркменистан и Узбекистан также ведут дела с Афганистаном. Наиболее осторожную позицию занял Таджикистан.

Новость Телеграф

Несмотря на решение России (и ранее Казахстана/Кыргызстана), правительство «Талибана» по-прежнему официально не признано большинством стран мира. Основные претензии к нему со стороны ООН и Запада — «несоблюдение прав человека» (особенно женщин) и «отсутствие этнополитически инклюзивного правительства».

[info_b] «Этнополитически инклюзивное правительство» — это правительство, в состав которого вошли бы представители всех основных этнических групп (пуштунов, таджиков, хазарейцев, узбеков и др.) и политических сил, существующих в Афганистане, а не только доминирующего движения «Талибан».[/info_b]

Кстати, ранее журналисты Telegraf.news показывали, как в Афганистане проходит экзамен на получение водительских прав.

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