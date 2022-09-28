Россия договорилась с «Талибаном», признанным Москвой террористическим, о поставках бензина и пшеницы

Опубликовано: 28.09.2022 12:18 , Обновлено: 28.09.2022

Россия подписала с «Талибаном» в Афганистане предварительное соглашение о поставках топлива (бензина и дизеля), пшеницы и газа. Об этом стало известно 28 сентября.

[info_b] «Талибан » — это исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение. В середине августа 2021 года объявил о полном контроле над Афганистаном. Россия внесла его в список организаций, признанных террористическими, и запретила его деятельность. [/info_b]

О сделке сообщил агентству Reuters исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи.

По его словам, теперь РФ должна поставлять каждый год по миллиону тонн бензина и дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного газа и два миллиона тонн пшеницы.

Азизи также отметил, что Россия еще и предложила скидку с цен по сравнению со средними мировыми. О стоимость поставок и способах оплаты ничего неизвестно.

Как подчеркнули журналисты Reuters, «‘то первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с тех пор, как они вернулись к власти более года назад».

[info_b]Власти РФ пока не комментировали эту информацию.[/info_b]

О переговорах России с «Талибаном» о поставках зерна и топлива стало известно еще в конце августа. Reuters писал, что в Москву из Афганистана прибыла делегация. При этом, речь также шла и о поставках нефти.

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