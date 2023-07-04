В России разбился истребитель МиГ-31
На Камчатке 4 июля при выполнении учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31.
Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы, сообщили РИА Новости.
О том, что с пилотами - информации пока нет. Их ищут.
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МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.
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