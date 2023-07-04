В России разбился истребитель МиГ-31

Опубликовано: 04.07.2023 16:57 , Обновлено: 04.07.2023

На Камчатке 4 июля при выполнении учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы, сообщили РИА Новости.

О том, что с пилотами - информации пока нет. Их ищут.

[info_b]

МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Брянске рухнул российский вертолет:

В Брянске рухнул российский вертолет. Сбила российская ПВО?

Военный вертолет разбился под Барановичами