Военный вертолет разбился под Барановичами

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Опубликовано: 22.06.2023 15:33 , Обновлено: 22.06.2023

В Барановичском районе 22 июня, примерно в 13:30, потерпел крушение военный вертолет Ми-24.

В Минобороны Беларусисообщили, что вертолет Ми-24 совершил «жесткую посадку». Члены экипажа получили травмы, разрушений и пострадавших на земле нет, заявили в ведомстве. Причины происшествия устанавливаются комиссией.

«Виртуальный Брест» опубликовал видеозапись. На ней видно, как вертолет пролетает над трассой и скрывается за деревьями.

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— Вертолет, короче, упал на трассе, — прокомментировал запись автор видео.

Сообщается, что на трассе М1 будьте могут быть затруднения в движении.

Обновлено Вскоре появилось видео с места крушения вертолета

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Ми-24 — советский/российский ударный вертолёт (неофициальное название — «Крокодил»). Первый советский и второй в мире специализированный боевой вертолет. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор. Имеет множество модификаций, активно использовался во многих военных конфликтах. По состоянию на 2021 год вертолет являлся вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после AH-64 Apache.

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