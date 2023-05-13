В Брянске рухнул российский вертолет. Сбила российская ПВО?

Опубликовано: 13.05.2023 13:23 , Обновлено: 13.05.2023

В сети появились видео, на который видно как российский вертолет Ми-8 взрывается в воздухе и падает на землю под Брянском. Очевидцы сообщили, что его подбили местные ПВО.

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Инцидент произошел в Клинцах Брянской области. Над городом поднялся столб густого черного дыма.

Некоторые российские СМИ сообщают, что у вертолета произошло самовозгарание двигателя. Другие - что вертолет подбила российская ЗРК.

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