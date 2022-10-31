В России призывают атаковать гражданские зерновозы в Черном море

Опубликовано: 31.10.2022 08:54 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября прокомментировал заявления Минобороны РФ о том, что военные корабли в Севастополе атаковали с помощью грузовых зерновозов.

“Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны… Сначала они говорили о “боевых птицах”, потом – о “боевых насекомых”, теперь – о “боевом зерне”… Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса”, - заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Таким образом, президент Украины опроверг участие украинской стороны в атаке на Севастольскую бухту и заверил, что “партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже”.

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Корабли все ещё идут

Кстати, как стало известно, корабли, загруженные зерном в Одессе, все ещё продолжают свой маршрут к Босфору.

Фактически, после внезапного отказа России следовать “зерновой сделке” с ООН, заблокированными оказались 218 кораблей.

Из них уже загружены зерном 95. А 101 ожидало инспекции для направления в Одессу. 22 судна ждут выхода из укринскоих портов. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

В то же время, совместный координационный центр сообщил, что уже после выхода РФ из “зерновой сделки” Киев, Анкара и Москва согласовали проход 14 кораблей.

Тем временем, в сообществах российских военкоров активно распространяются призывы атаковать гражданские корабли с зерном в отместку за удары дронов по российским военным кораблям в Севастополе.

Официально в России заявляют, что не несут ответственности за проход кораблей с украинским зерном в Черном море.

“Мы приостановили участие и официально об этом в координационный центр довели. Принятые решения без нас ни к чему не обязывают”, - заявили российскому изданию “Известия” в МИД России.

Ранее Телеграф сообщил, что в МИД Литвы отреагировали на выход России из так называемой зерновой сделки с ООН. Глава литовского ведомства призвал к военному решению проблемы экспорта зерновых из украинских портов.

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