В России придумали, как официально называть отступление в Херсонской области

Опубликовано: 10.11.2022 15:12 , Обновлено: 10.11.2022

Власти Росси, кажется, определились, как называть отступление ВС РФ в Херсонской области. На этот раз решили избежать слов "жест доброй воли" и даже "перегруппировки". Представитель Генштаба России Конашенков 10 ноября назвал все это - "маневром".

“Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом”, - заявил он, рассказывая новую сводку с линии фронта.

Кстати, 9 ноября в вечерних выпусках новостей российские телеканалы вообще попытались обойти стороной приказ Сергея Шойгу об отступлении. Репортажи о докладе Суровикина минстур обороны показали все, но вот как описывали происходящее:

“В заголовках выпусков новостей сдача Херсона не упоминалась: «Новые решения военного руководства» (НТВ), «Доклад командующего министру обороны» («Россия-1»), «Решение о перегруппировке войск в районе Херсона» («Первый канал»)”, - сообщило “Эхо”.

А вот белорусский депутат Олег Гайдукевич 9 ноября решил назвать отступление войск РФ “перегруппировкой”. Именно так называли бегство российских войск из Харьковской области в результате наступления ВСУ в Генштабе РФ.

«Никто ничего не сдавал» — Депутат Гайдукевич заявил, что значит приказ Шойгу отступать из Херсона

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты в России, на Западе и даже Беларуси по горячим следам оценили решение министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Сергея Суровикина сдать Херсон украинцам. Главный их вывод - это одно из самых “позорных” решений российского командования с начала войны в Украине.

«Самое позорное поражение» — Эксперты оценили приказ Шойгу об отсутплении российских войск из Херсона