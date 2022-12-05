В РФ заговорили о ядерном ударе по Украине в ответ на атаку под Саратовом

Опубликовано: 05.12.2022 14:17 , Обновлено: 05.12.2022

Официально власти Украины не признали причастность к атаке на аэродром в российской Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ. Однако ряд официальных лиц дали свои личные комментарии. В России же заговорили об ответной ядерной атаке по Украине. Но тоже неофициально.

Так, советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк написал: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

А пресс-секретарь военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат саркастически спросил в своих соцсетях: “А кто это сделал? … Скорбим. С днём волонтёра”.

“Пощечина для России”

В свою очередь, немецкий обозреватель Александр Фридман считает, что такая атака - это сильнейший психологический удар по России. “И дело тут не только в том, что речь идет о целях, которые находятся за сотни километров от фронта. В Энгельсе расположена одна из главных баз стратегической авиации РФ. И это пощечина России, сопоставимая со взрывом на Крымском мосту, а может быть даже и более звонкая”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/3241” rel=“noopener” target=“_blank”] считает [/link] эксперт.

Вот и российские военкоры, скорые на выводы, не отрицают самого удара, хоть и не раскрывают подробности. Зато начали говорить о возможности ответной ядерной атаки.

Одним из неочевидных опасных последствий атаки на авиабазу Энгельс со стратегической авиацией России, способной нести ядерное оружие, является восприятие этой атаки западными властями и обществом.

“Стратегическая авиация, наравне с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (Тополь, Ярс) и атомными подводными лодками является составляющей ядерной триады России. Подобный безответный и наглый удар по месту базирования одного из частей триады публично демонстрирует их уязвимость для простых конвенциональных средств поражения, и показывает, что боевая работа по охранению фактически сведена к нулю”, - сообщает тг-канал “Военный осведомитель”.

Там уверены, что подобные атаки “могут зарождать в умах западных лидеров идеи о недееспособности сил ядерного сдерживания России и подталкивать их к опасной мысли, что в ядерной войне таки могут победить”. В других телеграм-каналах, поддерживающих вторжение в Украину прямо говорят, что ответом должен стать ядерный удар по Украине. Вот например:

А что в Кремле?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что его начальник в курсе инцидентов. “От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 5 декабря по аэродрому с бомбардировщиками в Энгельсе Саратовской области (Россия) ударил беспилотник. Об этом со ссылкой на источник сообщили в телеграм-канале Astra.

В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95