В России перестал открываться сайт Google Play

Опубликовано: 14.03.2024 18:43 , Обновлено: 14.03.2024

Пользователи из России сообщили о неисправностях в работе официального сайта Google Play, в частности он перестал открываться на территории страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck.

Проблему зафиксировали как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах.

Согласно сведениям GlobalCheck, доступность сайта play.google.com на территории России по состоянию на 18:37 (мск) составила 0%. Однако страницу можно открыть при помощи VPN-сервисов.

При этом приложение Google Play на смартфонах с cистемой Android функционирует нормально.

О причинах неполадок ничего не сообщается.

Ранее Телеграф писал о сбоях в работе маркетплейса Ozon на территории Беларуси и России. Тогда у некоторых пользователей не работал сайт, у кого-то — поиск в фирменном приложении, у отдельных юзеров пропали все товары из корзины.

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