Мать и адвокат Алексея Навального собщили, что не могут найти его тело

Опубликовано: 17.02.2024 15:50 , Обновлено: 28.02.2024

После смерти 16 февраля в ИК №3 в Ямало-Ненецком округе российского политика Алексея Навального его мать вместе с адвокатом поехала за телом, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Однако, по ее словам, руководство ИК-3 заявило, что тело Алексея находится в морге Салехарда. Но в морге матери ответили, что тела у них нет.

«Адвокат позвонил по указанному на двери морга телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них нет», – написала в соцсети Ярмыш.

Ранее пресс-секретарь рассказала, как сотрудник колонии заявил матери и адвокату Навального, что тело политика находится в Салехарде: «Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“». А позже добавила, что в Следственном комитете Салехарда, куда приехал другой адвокат Навального, ему сообщили, что «причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза и ее результаты будут на следующей неделе».

По сообщению ТГ-канала Astra, тела Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, куда журналисты позвонили. В бюро сообщили, что «никаких тел из колоний не принимали» и посоветовали звонить в Следственный комитет.

Ранее Телеграф писал, что 16 февраля в российской колонии внезапно умер находившийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему было 47 лет.

В российский тюрьме внезапно умер Навальный