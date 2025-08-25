В России начался дефицит бензина. На АЗС – очереди, цены уже подскочили на 5,7%. Чего ждать дальше?

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Опубликовано: 25.08.2025 11:31 , Обновлено: 25.08.2025

Некоторые регионы России столкнулись с острым дефицитом автомобильного топлива. Цены на него с начала года уже подскочили на 5,7%. В некоторых областях ввели жёсткие ограничения по количеству бензина, отпускаемому в одни руки, а в Курильском районе Сахалинской области 25 августа и вовсе были вынуждены приостановить продажу бензина одной из популярных марок. Посмотрели, какие прогнозы по топливному рынку в России дают местные эксперты и что говорят власти о причинах проблем с топливом.

Очереди на АЗС и запреты на продажу

О том, что этой осенью российские регионы могут столкнуться с дефицитом автомобильного топлива, международные эксперты предупреждали ещё в начале лета. В августе в некоторых регионах страны один за другим начали вводить ограничения на продажу автомобильного топлива на заправках. О таких мерах сообщали автомобилисты из Забайкальского и Приморского края. По данным российских СМИ, бензин АИ-92 и АИ-95 в некоторых городах перестали опускать физическим лицам, а заправляли лишь машины экстренных служб и автомобили организаций по топливным картам.

По соцсетям разлетелись видео километровых очередей в российском Приморье, в которых вынуждены простаивать автомобилисты, чтобы заправить свои машины.

В Курильском районе Сахалинской области, свободную продажу бензина АИ-92 с 20 августа ограничили 10 литрами на руки, а 25 августа и вовсе приостановили продажу частным лицам. Об этом написал в своём Telegram-канале глава Курильского округа Константин Истомин. Он пояснил, что весь оставшийся запас бензина АИ-92 необходим для спецтранспорта, но пообещал восстановить продажу топлива после разгрузки новой партии.

Фото иллюстрационное

Что с ценами на бензин в России?

Между тем, цены на бензин на фоне острой нехватки топлива продолжают ползти вверх. Согласно официальным данным Росстата, на которые сослалось российское издание “Московский Комсомолец”, с начала года они уже выросли на 5,7%, существенно превысив показатель средней инфляции по стране (он остаётся в пределах 4,2%).

Только за первую неделю августа биржевые котировки на марки АИ-92 и АИ-95 несколько раз обновляли исторические максимумы , выйдя по итогу на абсолютные значения. По итогам торгов в пятницу, 22 августа:

тонна АИ-92 подорожала до рекордной 72,66 тыс. рублей,

тонна АИ-95 достигла исторической отметки в 81,342 тыс. рублей.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, это ещё не предел. Введённый ранее российскими властями запрет на продажу за границу топлива компаниями-непроизводителями не сильно спасает ситуацию. Экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, в комментарии “Московскому Комсомолльцу” спрогнозировал, что по итогам года средний прирост цен на топовые сорта бензина для рядового российского потребителя будет значительно выше обычного - в диапазоне 10-14% вместо стандартных 8-10%.

“Поскольку эффект от повышения цен на горючее напрямую влияет на инфляцию, покупательная способность населения снизится при том, что реальные доходы россиян растут крайне медленными темпами”, -дал свой прогноз Лобода.

Фото иллюстрационное

Как объяснили власти нехватку бензина?

Проблему дефицита топлива власти российских регионов признают, но вот в оценке её причин расходятся во мнении. Так, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов на днях назвал две причины нехватки бензина в регионе: снижение объёмов производства автомобильного топлива российскими НПЗ и проблемы с логистикой.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал несколько факторов, которые поспособствовали росту цен на бензин и развитию топливного кризиса в целом. Первый из них - “спекулятивный”.

“Всегда в период уборочной кампании, когда сельхозработы находятся на пике, продавцы горюче-смазочных материалов норовят повысить цены. Мы часто слышим такие жалобы”, - процитировал депутата Telegram-канал “ЕЖ”.

Вторым фактором он назвал участившиеся атаки Вооружённых сил Украины на крупные нефтеперерабатывающие заводы.

“Понятно, что деятельность предприятий будет восстановлена в кратчайшие сроки, но временно это может тоже оказывать влияние на цены”, - пояснил Матвеев и потребовал принять меры по “стабилизации ситуации” на уровне федеральных ведомств.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно информации российского издания The Moscow Times, которое сослалось на оценку компании «Восток капитал», работающей в сфере энергетического консалтинга, Россия за последние 3 недели потеряла 13,5% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов (минус 44,3 млн тонн нефти в год) из-за атак беспилотников.

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Перебои с поставками бензина и дизеля на российских АЗС в августе-сентябре ранее прогнозировали также эксперты агентства Reuters. Они заявляли, что из-за проблем с производством и накапливанием запасов топлива сетями АЗС в РФ даже может начаться дефицит.

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