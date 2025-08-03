Россию ждут перебои с бензином на заправках? Эксперты рассказали, будет ли закупать в Беларуси

Опубликовано: 03.08.2025 07:16 , Обновлено: 03.08.2025

Эксперты агентства Reuters сообщили, что в России могут начаться в августе-сентябре перебои с поставками бензина и дизеля. Из-за проблем с производством и накапливанием запасов топлива сетями АЗС в РФ даже может начаться дефицит.

Российские власти уже ввели запрет на продажу за границу топлива компаниями-непроизводителями. Однако те и так экспортировали малые объемы (2,5 млн тонн за первые полгода) на фоне общего внутреннего потребления. По мнению источников Reuters, это не поможет.

«Будет очень сложно в августе–сентябре. Где-то может возникнуть локальный дефицит. Увидим что-то похожее на кризисы 2023 и 2021 года», — сказал один из источников Reuters.

Ещё один эксперт предположил, что Россия будет вынуждена обратиться за помощью к Беларуси, как это уже было в начале 2024 года. Тогда крупные российские НПЗ остановили работу после атак украинских БПЛА.

«Рынок потребует сейчас полностью ручного управления. Постараются перенести ремонты (НПЗ), где это возможно. Выпуск (автобензина) попросят нарастить. (Импорт) белорусов призовут», — уточнил собеседник Reuters.

Эксперты считают, что главной проблемой, которая может привести к дефициту в этот раз, стали небольшие складские запасы сетей АЗС. Те не торопились покупать бензин, который резко вырос на бирже на 30% с марта. И это при и так высоких кредитных ставках.

Также сказался на запасах и повышенный спрос на бензин из-за коллапса в российских аэропортах после атак дронов. Люди стали больше пользоваться автотранспортом. Впрочем, частые ремонты НПЗ после атак украинцев не улучшили ситуацию.

Тем временем в Украине заявили, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, расположенному примерно в 180 км (110 милях) к юго-востоку от Москвы, вызвав пожар на его территории. Там пообещали, что матки на НПЗ продолжатся, так как они снабжают топливом российскую армию на территории Украины.