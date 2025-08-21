Евросоюз нарастил импорт российского газа на 29% перед полным запретом

Опубликовано: 21.08.2025 09:58 , Обновлено: 21.08.2025

Несмотря на сохранение ограничений на импорт угля и нефти, российский газ продолжает поступать в страны Европейского союза. Причём, как свидетельствуют свежие данные Евростата, объёмы закупаемого российского газа в преддверии введения полного запрета на российские энергоресурсы только растут.

По данным Евростата, в первой половине 2025 года Европейский союз импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 4,48 млрд евро, то есть на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности за этот период ЕС импортировал сжиженный природный газ на сумму около 26,9 млрд евро. Наибольшая доля импорта, 13,7 млрд евро, пришлась на США. По данным Европейской комиссии, в прошлом году именно США стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС - на их долю пришлось почти 45% от общего объема импорта.

В 2024 году на долю России, по данным Европейской комиссии, пришлось почти 19% всего импорта в ЕС. Российский газ продолжает поступать в государства-члены ЕС как в виде СПГ, так и по трубопроводу “Турецкий поток”. Полностью прекратить поставки российского газа и ввести полный запрет на долгосрочные контракты в ЕС Европейская комиссия планирует с 1 января 2028 года, однако уже в следующем году часть поставок придётся прекратить. Речь о краткосрочных контрактах, поставки по которым, согласно июньскому решению Еврокомиссии, должны быть прекращены с 17 июня 2026 года. Для вновь заключенных контрактов запрет на импорт будет действовать с 1 января 2026 года.

Польское издание Gazeta.pl рассказало, что в числе тех, кого затронут новые ограничения на импорт российского газа, оказалась немецкая государственная энергетическая компания Sefe (бывшая “дочка” российского “Газпрома”, национализированная властями Германии в 2022 году, после российского вторжения в Украину). В компании пока лишь оценивают возможные последствия постановления Еврокомиссии о поэтапном отказе от поставок российских энергоносителей.

Тем временем Еврокомиссия пообещала рядовым потребителям поэтапно “принимать меры” в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС, чтобы ограничить возможное влияние на цены на энергоносители . По мнению Комиссии, европейским потребителям удастся найти альтернативные источники газа. Впрочем, в решении Еврокомиссии есть одна лазейка, которую назвали “пунктом о безопасности”: в случае возникновения угрозы безопасности поставок в одно или несколько государств-членов ЕС запрет на импорт газа для этих стран можно будет временно приостановить.

В Европарламенте предложили полностью отказаться от российского газа уже с 2027 года

Россия за 3 недели потеряла 13,5% мощностей НПЗ из-за атак беспилотников

Тем временем в самой России ситуация в энергетической отрасли складывается весьма напряжённой. Так, согласно информацииThe Moscow Times, которое сослалось на оценку компании “Восток капитал”, работающей в сфере энергетического консалтинга, страна за последние 3 недели потеряла 13,5% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов (минус 44,3 млн тонн нефти в год) из-за атак беспилотников, которые существенно усилились в августе и привели к остановке как минимум четырех крупных предприятий:

2 августа после удара беспилотника остановился Новокуйбышевский НПЗ “Роснефти”,

11 августа перестал принимать сырьё Саратовский НПЗ “Роснефти”;

15 августа остановился крупнейший НПЗ на юге России - завод “Лукойла” в Волгограде;

15 августа перестал перерабатывать нефть завод “Роснефти” в Самаре.

Кроме того, 2 августа появилась информация о том, что самый крупный из заводов “Роснефти” - НПЗ в Рязани - сократил свои мощности на половину (до 6,9 млн тонн в год из обычных 13,8 млн тонн). По данным Reuters, которое сослалось на свои источники в отрасли, на ремонт НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске уйдёт не менее месяца.

По оценке Reuters, в 2024 году российские НПЗ и так сильно сократили объёмы переработки - до 267 млн тонн нефти. Это минимальный объем за последние 12 лет, сообщило издание.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце государственный поставщик энергии Словакии Slovensky plynarensky priemysel (SPP) заявил о своих намерениях в следующем году закрыть 100% своих потребностей в газе за счёт поставок из России. На фоне планов Европейского союза существенно сократить закупки российского газа, а к концу 2027 года — и вовсе от него отказаться, эта страна — член ЕС планирует сохранить свои долгосрочные контракты с российским “Газпромом”.

Одна из стран ЕС объявила полный переход на российский газ