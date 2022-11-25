В России материнскую компанию Facebook и Instagram внесли в список экстремистских организаций
Министерство юстиции России внесло в список экстремистских организаций компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Об этом стало известно 24 ноября.
Напомним, что еще в марте 2022 года Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram. Их внесли в «черный список» Роскомнадзора и заблокировали на территории РФ.
При этом мессенджер WhatsApp в России никто не запрещал.
Саму же компанию Meta, владеющую соцсетями, признали «экстремистской», а позже и вовсе «террористической».
Россия объявила террористом владеющую Facebook и Instagram компанию Meta
Ранее Телеграф писал, что российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» завела новый аккаунт в социальной сети Instagram. Казалось бы, ничего необычного. Однако в РФ эта соцсеть запрещена.
Российская «Вкусно — и точка» создала страницу в запрещенном в РФ Instagram