В России материнскую компанию Facebook и Instagram внесли в список экстремистских организаций

Опубликовано: 25.11.2022 14:21 , Обновлено: 25.11.2022

Министерство юстиции России внесло в список экстремистских организаций компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Об этом стало известно 24 ноября.

Напомним, что еще в марте 2022 года Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram. Их внесли в «черный список» Роскомнадзора и заблокировали на территории РФ.

При этом мессенджер WhatsApp в России никто не запрещал.

Саму же компанию Meta, владеющую соцсетями, признали «экстремистской», а позже и вовсе «террористической».

Россия объявила террористом владеющую Facebook и Instagram компанию Meta

Ранее Телеграф писал, что российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» завела новый аккаунт в социальной сети Instagram. Казалось бы, ничего необычного. Однако в РФ эта соцсеть запрещена.

Российская «Вкусно — и точка» создала страницу в запрещенном в РФ Instagram