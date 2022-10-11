Россия объявила террористом владеющую Facebook и Instagram компанию Meta

Опубликовано: 11.10.2022 15:03 , Обновлено: 11.10.2022

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, в список террористов и экстремистов.

Об этом сказано на сайте ведомства.

Кроме Meta, в перечень включили молодежное движение «Весна», которое выступило против боевых действий в Украине, а также призывало россиян выходить на митинги после объявления Владимиром Путиным «частичной мобилизации».

Напомним, что компанию Meta объявили «экстремистской организацией» еще в марте 2022 года. Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Он запретил ее деятельность на территории России. Это произошло после того, как Meta разрешила некоторым пользователям писать сообщения с призывами к смерти Путина, Лукашенко и насилию над российскими войсками.

Также в марте власти России заблокировали социальную сеть Instagram.

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Кстати, после этого председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт предложил вслед за Россией заблокировать Facebook в Беларуси. И назвал соучредителя Meta Марка Цукерберга «Гитлером 21-го века»:

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