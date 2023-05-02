В России готовят общество к новому "жесту доброй воли"? В Украине назвали признаки

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.05.2023 18:53 , Обновлено: 02.05.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Кремле уже ищут варианты оправданий в случае успеха украинской армии в будущем контрнаступлении.

Резников не исключил, что Кремль попытается представить свое поражение как очередной “жест доброй воли” по причине какого-то катаклизма.

“Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в частности солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине”, - предположил Алексей Резников.

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Ранее стало известно, что в США считают Россию неготовой к наступлению ВСУ. Ожидаемое всеми контрнаступление Украины вызвало хаос в Кремле и российской армии. Так считают эксперты, которые поделились мнением с американским каналом CNN. И это в то время, как линия фронта уже пришла в движение.

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