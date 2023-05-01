Кремль не готов к наступлению Украины и устроил хаос в армии - CNN

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.05.2023 11:01 , Обновлено: 04.07.2024

Ожидаемое всеми контрнаступление Украины вызвало хаос в Кремле и рсосийской армии. Так считают эксперты, которые поделились мнением с американским каналом CNN. И это в то время, как линия фронта уже пришла в движение.

Украина начала активную переброску техники. А в тылу россиян стали раздаваться регулярные взрывы, поражающие жизненно важные объекты на оккупированных территориях, сообщил телеканал.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к наступлению “подходит к концу”, а президент Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление “произойдет”, отказавшись назвать точную дату начала.

В Кремле за последние 72 часа отреагировали на это хаотичными решениями, показывающими растерянность высшего руководства РФ, считают эксперты.

На это указыват действия Кремля за последние 3 дня:

Увольнение замминистра Минобороны РФ Мизинцева – сигнал о смятении в Кремле. Министерство обороны России не уточнило причины его увольнения, просто издав указ о том, что новый военный Алексей Кузьменков теперь находится на этой должности.

У “мариупольского мясника”, как называют украинские СМИ Мизинцева, наверняка накопилось достаточно проблем за время катастрофической войны в России, чтобы заслужить увольнение. Но это не отвечает на вопрос: почему именно сейчас?

“Смещая ключевых министров за несколько мгновений до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о замешательстве”, - сообщили на CNN.

В то же время, Пригожин сообщил о такой нехватке у «‎Вагнера» боеприпасов, что возможен отход из Бахмута. Это попытка переложить вину за грядущий провал, считают в США.

Все меньше времени остается до того, как Украина начнет действовать. А степень внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только растет, сделали вывод на CNN.

“Прочие западные гниды”

А тем временем, экс-президент России Дмитрий Медведев в преддверии наступления ВСУ перешл совметна сниженную лексику. Что может свидетельство о неуверенности.

“Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам – укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей”, - заявил он, поздравляя рсосиян с 1 мая.