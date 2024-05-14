В России арестовали еще одного высокопоставленного чиновника Минобороны. В чем подозревают?

Опубликовано: 14.05.2024 13:54 , Обновлено: 14.05.2024

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2021 – 2023 годах Кузнецов на посту начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ получил взятку от представителей коммерческих структур “за совершение определенных действий в их пользу”.

Как рассказали в СК РФ, при обыске дома у подозреваемого обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн российских рублей (около $1,08 млн), а также золотые монеты, коллекционные часы и “предметы роскоши”.

Кузнецова заключили под стражу. Максимальное наказание по статье, которую вменяют начальнику главного управления кадров Минобороны РФ, - 15 лет лишения свободы.

Известно, что 8-е управление Генштаба ВС РФ, где Кузнецов с 2010-го по 2023 год был начальником, занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны. Главное управление кадров ведомства он возглавил в мае прошлого года.

Ранее Telegraf.news сообщал о задержании замминистра обороны России Тимура Иванова. Его также подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы в конце апреля арестовал Иванова на два месяца.

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12 мая президент России Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности страны. На должность главы военного ведомства Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, который занимал пост вице-премьера РФ по экономическим вопросам.

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