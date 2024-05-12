Путин предложил убрать Шойгу с поста министра обороны РФ

Опубликовано: 12.05.2024 21:43 , Обновлено: 12.05.2024

В Совете федерации России (СФ РФ) сообщили, что Владимир Путин предложил на пост министра обороны Андрея Белоусова - первого зампреда главы правительства Мишустина. Таким образом, действующий глава российского ведомства Сергей Шойгу будет уволен.

Такое сообщение распространил официальный телеграм-канал СФ РФ.

“Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая”, - говорится в сообщении.

Андрей Белоусов, вероятный будущий министр обороны РФ

О том, что Андрей Белоусов должен покинуть свой пост зампреда правительства РФ стало известно ещё 11 мая. Тогда пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков заявил российскому РБК, что Белоусов уйдет из правительства на новое место работы.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом», — заявил российский чиновник.

Ранее Telegraf.news сообщил, что правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая.