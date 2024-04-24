В России заместителя Шойгу задержали по подозрению в получении взятки

Опубликовано: 24.04.2024 07:54 , Обновлено: 24.04.2024

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. О задержании высокопоставленного чиновника вечером во вторник, 23 апреля, сообщили в Следственном комитете России.

Подробности о деле Иванова в ведомстве не сообщили, уточнив лишь, что заместителя Сергея Шойгу подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по данной статье предполагает до 15 лет тюремного заключения, а сумма взятки, в соответствии с квалификацией статьи, должна превышать 1 млн рублей (то есть более 10 тыс. долларов в эквиваленте на сегодня). По данным СК РФ, в настоящее время “проводятся соответствующие следственные действия”.

Известно, что пост заместителя министра обороны Иванов занял в 2016 году. До этого он возглавлял предприятие “Оборонстрой”, которое занимается различными видами проектных и строительных работ для инженерных систем. Получив назначение в Министерство обороны, Иванов, по данным российского издания “Коммерсантъ”, стал отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение, а также за закупку товаров, работ и услуг по гособоронзаказу. Кроме того, в его ведении находились вопросы, связанные со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов, принадлежащих министерству.

Примечательно, что ещё днём 23 апреля Иванов присутствовал на заседании коллегии Минобороны, посвященной развитию Ленинградского и Московского военных округов, сообщило РИА “Новости”.

Глава Минобороны РФ задержание своего зама пока не комментировал, однако “Коммерсантъ” привёл слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Тот сообщил, что о об оперативно-следственных действиях в отношении Иванова “незамедлительно доложили” и Шойгу, и Владимиру Путину. По существу дела Песков комментариев не дал.

Газета «Известия», ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, сообщила об одновременном задержании ещё нескольких человек, которые предположительно причастны к передаче денег Иванову. По словам источника, дело в отношении заместителя Шойгу может быть связано с “выполнением строительных контрактов Минобороны РФ”.

В свою очередь издание “Лента.ру”, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что материалы для задержания Иванова Федеральная служба безопасности собирала на протяжении пяти лет. По словам анонимного источника, один из эпизодов касается получения взяток при строительстве национального центра управления Минобороны.