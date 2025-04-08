В России анонсировали продажи кроссовера «из сердца Европы». При чём тут Belgee?

Опубликовано: 08.04.2025 19:09 , Обновлено: 08.04.2025

Российский автомобильный рынок к пришествию ещё одного «нового» бренда, на этот раз с претензией на европейское происхождение. В рунете появился загадочный тизер-сайт с затемнённым изображением кроссовера и громким лозунгом «Автомобильный бренд из сердца Европы». Премьера намечена на 14 апреля, таймер уже отсчитывает время. Однако «сердце Европы», похоже, бьётся где-то между Беларусью и Китаем.

Как выяснил портал Авто Mail.ru, проанализировав данные реестра доменных имён, лицо, зарегистрировавшее «европейский» домен heartofeurope.ru, оказалось аффилировано с брендом Belgee.

Более того, подозрения в белорусско-китайском происхождении «европейца» усиливает тот факт, что ООО «Слава Моторс» (дистрибьютор Belgee в РФ) буквально на днях зарегистрировало несколько доменных имён для нового бренда Monjaro (monjaro-auto.ru, monjaro-motors.ru и т. д.), которые пока не активны. Весьма вероятно, сделал вывод источник, что именно под этим именем и будет скрываться анонсированный гость «из сердца Европы».

Напомним, что в Конгресс США ранее вносился законопроект о санкциях против китайских автокомпаний, поставляющих продукцию в Россию. Хотя он пока и «заморожен», китайские производители, видимо, предпочитают перестраховываться, выводя свои автомобили на российский рынок под различными «маскировочными» брендами.

Ранее уже были замечены и другие подобные «ширмы»: марка NordCross, чей логотип также зарегистрирован «Слава Моторс», или Knewstar, под которым в РФ продавался Geely Tugella с небольшими изменениями. Об этом рассказывали журналисты Telegraf.news.

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А ещё мы писали, что белорусские автомобили Belgee можно купить на Wildberries.

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