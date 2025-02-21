В России решили выпускать клоны белорусских Geely

Опубликовано: 21.02.2025 16:53 , Обновлено: 21.02.2025

В России анонсировали появление ещё одного автомобиля под брендом Knewstar — кроссовер Knewstar 002. Как утверждают источники, под этим названием скрывается обновлённый Geely Atlas.

В сентябре 2024 года в России представили новый автомобильный бренд Knewstar, под которым планируется продавать автомобили Geely. Первой моделью стал кроссовер Knewstar 001 — перелицованная версия Geely Tugella, сообщил портал auto.ru.

На презентации бренда были анонсированы ещё две модели: седан D-класса и кроссовер сегмента C. Последним, судя по всему, и станет Knewstar 002/Geely Atlas.

Информация о новой модели появилась в открытой базе Росстандарта. В документе автомобиль проходит под номером G12, но на рынке будет продаваться как Knewstar 002.

Известно, что Knewstar 001 предлагается в России по цене от $47 000 до $51 000. В Беларуси цены на «аутентичный» Geely дешевле — от 111 600 рублей. Информации о том, сколько будет стоить в России новая модель — нет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что сразу два белорусских банка, Беларусбанк и Белагропромбанк, объявили о запуске обновленных специальных программ кредитования на покупку автомобилей BELGEE моделей S50, X50 и X70.

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