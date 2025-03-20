Wildberries начал продавать белорусские автомобили Belgee. А какой раздел запустил Ozon?

Опубликовано: 20.03.2025 12:35 , Обновлено: 20.03.2025

Российский маркетплейс Wildberries начал продавать автомобили белорусской марки Belgee. На площадку их выставил российский дилер, предлагая покупателям «рациональный подход и дистанционные сервисы». Журналист Telegraf.news выяснил, какие новшества появились и у главного конкурента — Ozon.

Пока в каталоге доступны две модели — кроссоверы X50 и X70. Пользователи могут выбрать цвет и комплектацию. Покупка осуществляется по 100%-ной предоплате банковской картой, привязанной к аккаунту Wildberries. Дилер пообещал дополнительную выгоду покупателям (без уточнения деталей) и доставку до ближайшего дилерского центра Belgee или по указанному адресу в пределах России, но, к сожалению, не в Беларусь.

За 2024 год завод «БЕЛДЖИ» выпустил и продал более 90 тысяч автомобилей, из них около 25 тысяч — на белорусском рынке, сообщил портал Office Life.

Другой крупный российский маркетплейс, Ozon , объявил о запуске раздела для уценённых товаров. Белорусские продавцы теперь могут реализовывать на площадке бывшие в употреблении, повреждённые товары и даже брак со скидкой до 99% (размер скидки определяет сам продавец).

Уценённые товары маркетплейс пообещал собирать в специальном разделе на сайте, о котором будут регулярно информировать покупателей.

Продажа и доставка должна осуществляться по обычной схеме работы Ozon.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что аналитики Wildberries изучили тенденции и составили список самых популярных покупок на платформе.

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