В РФ показали видео сближения российского Су-27 с американским MQ-9

🎥 Видео

Опубликовано: 15.03.2023 12:31 , Обновлено: 15.03.2023

В российских телеграм-каналах 15 марта опубликовали видео, предположительно, пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Вероятно, его сняли с борта одного из Су-27.

Отметим, что на кадрах нет момента падения дрона MQ-9 Reaper. Также неизвестно, тот ли это инцидент, что привел к крушению беспилотника.

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Напомним, в ВВС США 14 марта заявили, что два российских Су-27 ударили американский разведывательный дрон, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Черным морем, «что привело к падению и полной потере MQ-9».

Тем временем Минобороны РФ все отрицает. Там заявили, что подняли два Су-27, но те не перехватывали беспилотник и не сталкивались с ним.

В свою очередь штаты работают над рассекречиванием снимков, сделанных во время атаки российскими самолётам дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. По данным Пентагона, России не удалось поднять его обломки со дна моря.