В США показали видеореконструкцию нападения российских Су-27 на американский дрон MQ-9 Reaper

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Опубликовано: 15.03.2023 09:10 , Обновлено: 15.03.2023

Министерство обороны США в настоящее время работает над рассекречиванием снимков, сделанных во время атаки российскими самолётам дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. По данным Пентагона, России не удалось поднять его обломки со дна моря.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что администрация Байдена сейчас находится в процессе рассекречивания “изображений, связанных” с инцидентом, включая видео, чтобы доказать ложь России о том, что американский самолет перешел в “неконтролируемый полет”, потерял высоту и упал в Черное море после “резкого маневрирования”.

А пока телеканал CBS сделал компьютерную графику, как российский самолёт атаковал дрон:

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“Не было контакта”

В свою очередь, посол России в США Антонов заявил после того, как его вызвали на ковер в Госдепартамент, что встреча была “конструктивной” и вопрос о возможных “последствиях” для Москвы в связи с инцидентом не поднимался. Госдепартамент США потребовал от российского дипломата разъяснений в связи с атакой российских Су-27 на американский беспилотный дрон MQ-9 Reaper.

“Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями. И этот беспилотный аппарат, сделав резкий разворот, врезался в поверхность. Аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону, которая была определена, как зона специальной военной операции. По международным каналам мы предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация”, - заявил Анатолий Антонов.

“Что касается нас, то мы не хотим никакой конфронтации между Соединенными Штатами и Россией. Мы выступаем за построение прагматичных отношений на благо российского и американского народов, - заявил Антонов. - Мы предпочитаем не создавать ситуацию, при которой мы можем столкнуться с непреднамеренными инцидентами между Российской Федерацией и Соединенными Штатами”.

“Обычная миссия”

В Пентагоне же заявил, что беспилотник выполнял обычную миссию ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка). “Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9, - сказал генерал командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки Джеймс Хекер. - Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов”.

Этот инцидент стал первым случаем прямого физического контакта российских и американских военных самолетов с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину, и, вероятно, усилит напряженность в отношениях между двумя странами, поскольку США называют действия России “безрассудными, экологически необоснованными и непрофессиональными”.