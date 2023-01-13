В РФ отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

Опубликовано: 13.01.2023 11:29 , Обновлено: 13.01.2023

Министерство обороны России отменило отсрочку при мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом сообщила депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, еще в конце декабря 2022 года Минобороны направило в военкоматы документ, отменяющий отсрочку от призыва для отцов троих детей, которая была введена 4 октября.

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Останина отметила, что эту информацию подтвердила член российского Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Документ, по ее данным, подписал главой генштаба России Валерий Герасимов. Информация о наличии распоряжения «нашла подтверждение в разговоре с представителем Генштаба», отметила Останина.

В самом минобороны ей не ответили.

Депутат предположила, что отмена отсрочки может быть связана с тем, что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».

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