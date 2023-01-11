Песков назвал «уткой» сообщения о запрете выезда мужчин из РФ

Опубликовано: 11.01.2023 12:54 , Обновлено: 11.01.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января отреагировал на информацию украинских спецслужб о том, что мужчинам призывного возраста запретили выезжать из РФ.

«Это обычная информационная утка. Информационная диверсия, скажем так» — заявил он.

Накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия ограничила гражданам, пригодным к военной службе, возможность выехать за пределы страны. А ФСБ РФ направила соответствующий приказ во все пограничные управления страны.

В ГУР утверждали, что в тексте документа сказано: «С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий А, Б и В».

К слову, ранее представитель Кремля заявил, что российских срочников уже сейчас могут отправить на войну в Украине. Достаточно просто подписать соответствующий контракт.