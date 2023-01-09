Песков ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России

Опубликовано: 09.01.2023 13:20 , Обновлено: 09.01.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможной второй волне мобилизации в РФ.

Представитель Кремля призвал не придавать им большого значения, если об этом не сообщила не власть.

«Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — сказал Песков.

Напомним, накануне британское издание The Guardian сообщило со ссылкой на ГУР МО Украины, что Владимир Путин намерен объявить о новой мобилизации в России. Цель Кремля — поставить под ружье еще 500 тыс мобилизованных.

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в РФ будет объявлена 15 января, после периода новогодних выходных в России: «Они делают упор на количестве людей и техники и надеются сокрушить нашу сторону».

К слову Путин все еще не подписал указа об окончании «частичной мобилизации». При этом о том, что мобилизация якобы завершена, Минобороны РФ объявило 31 октября 2022 года.