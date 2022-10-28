В РФ военный въехал КамАЗом в колонну срочников, есть погибшие — Baza

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.10.2022 13:31 , Обновлено: 28.10.2022

В Архангельской области России военный контрактник наехал на колонну срочников. Об этом сообщает издание Baza.

По их информации, погибли два человека, еще 11 пострадали. Их доставили в больницу.

Baza пишет, что ЧП произошло на полигоне около города Мирный. Аварию устроил 22-летний военный по имени Исрапил: управляя КамАЗом, он въехал в колонну из 20 военнослужащих.

Что конкретно произошло — неизвестно.

[info_b]Подчеркнем, что власти РФ официально это информацию не комментировали.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в России в Белгородской области произошел смертельный инцидент на полигоне, где тренировались мобилизованные и добровольцы. По разным данным, то ли террористы, то ли сами военнослужащие начали стрельбу из автоматов и пулеметов по своим же. В результате есть погибшие и раненые.

В России на полигоне под Белгородом неизвестные расстреляли из пулемета добровольцев

Позже в российских СМИ появилась версия причин массового расстрела. . Издание Astra сообщило, что стрельба началась из-за религиозного или этнического конфликта.

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