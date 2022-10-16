В России на полигоне под Белгородом неизвестные расстреляли из пулемета добровольцев

Опубликовано: 16.10.2022 10:10 , Обновлено: 16.10.2022

В России в Белгородской области произошел смертельный инцидент на полигоне, где тренировались мобилизованные и добровольцы. По-разным данным, то ли террористы, то ли сами военнослужащие начали стрельбу из автоматов и пулеметов по своим же. В результате есть погибшие и раненые.

В министерстве обороны России не сразу признали случившееся. Сначала информация появилась в телеграм-каналах. Однако оборонное ведомство РФ подтвердило гибель “добровольцев” спустя пару часов, назвав произошедшее терактом. Происшествие случилось на полигоне в селе Солоти Валуйского района Белгородской области России.

“Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения”, – сообщили в Минобороны России.

Каким образом на полигоне Западного военного округа в Белгородской области появились “два граждана одной из стран СНГ”, которые и совершили террористический акт, в Минобороны России не рассказали. Как и то, где взяли оружие - до посещения полигона, или уже нашли на нем?

Всего погибло 11 человек, 15 были ранены утверждают в Минобороны России. Там же утверждают, что стрелявшие были убиты ответным огнем. По информации тг-канала Mash, погибшие в результате стрельбы на полигоне под Белгородом — добровольцы из Брянской области.

А вот тг-канал Sota, первый оповестивший о стрельбе, сообщил со ссылкой на свой источник на полигоне, что всего погибших 22 и ещё 16 раненых.

Также источник Sota утверждает, что один из стрелявших на полигоне смог убежать: якобы у двух из нападавших были автоматы, у одного – пулемет. Остальные военнослужащие в это время были безоружными.

По данным российской газеты “Коммерсант”, по факту стрельбы на полигоне уголовное дело было возбуждено ст. 105 УК РФ в части массового убийства, а не “терроризма”. Таким образом стрелявшие могли быть из числа добровольцев.

Ранее Телеграф сообщил, что в сети появилось видео, как российский БТР наезжает на российских же военных, которые выстроились на плацу. Инцидент произошел во время тренировки, когда военные выстроились на плацу. Водитель БТР то ли не справился с управлением, то ли умышленно наехал на строй солдат.

Новость Телеграф