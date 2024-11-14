"В результате действий Центробанка" - Экономисты объявили о наступлении в России стагфляции. Что это значит?

📊 Анализ

Опубликовано: 14.11.2024 09:35 , Обновлено: 14.11.2024

По мнению экспертов российского аналитического центра, связанного с правительством, неудачная попытка властей РФ подавить инфляцию привела страну к наихудшему экономическому сценарию. Там предупредили, что Россия уже на пороге комплексного кризиса в экономике.

В среду 13 ноября Центр Макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) осудил жесткую денежно-кредитную политику Центробанка (ЦБ) и властей России, предупредив, что высокие процентные ставки спровоцируют экономический спад. Учитывая все еще высокую инфляцию, это может привести к негативному результату для властей России - стагфляции.

“В результате действий центрального банка российская экономика фактически столкнулась с угрозой стагфляции — одновременной стагнации или даже рецессии и высокой инфляции”, - говорится в сообщении проправительственного аналитического центра.

«Я бы не сказал, что ЦБ контролирует инфляцию. Потому что уже в течение года Центральный банк поднимает ставку, а инфляция не снижается, даже если говорить об официальных показателях. Руководители ЦБ говорят, что пока инфляция не снижается, но она снизится после того, как мы нащупаем тот уровень ставки, при котором она может пойти вниз», – констатировал для российской “Независимой газеты” Олег Вьюгин, бывший первый зампред ЦБ, который курировал денежно-кредитную политику в России в начале 2000-х.

Избавиться от стагфляции труднее, чем рецессии, пояснили эксперты The Business Insider. Там напомнили, что при таком развитии ситуации экономика обычно замедляется, и Центральный банк может снизить процентные ставки, чтобы оживить активность. Но этот вариант отпадает, если инфляция продолжит расти: процентные ставки должны оставаться высокими, чтобы сдерживать рост цен.

Проще говоря, в случае стагфляции у Центробанка РФ будут связаны руки.

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Центральный банк России уже косвенно признал надвигающийся риск стагфляции, заявив, что рост цен в первой половине 2024 года в РФ оставался стабильно высоким, несмотря на снижение внутреннего спроса. С этой целью в прошлом месяце банк принял решение повысить ключевую процентную ставку в России до рекордно высокого уровня в 21% и заявил о том, что в будущем она может быть ещё больше.

Тем не менее, пока высокие процентные ставки оказали ограниченное влияние на уровень инфляции в России, который в сентябре достиг 8,63%. И хотя в октябре годовая инфляция замедлилась до 8,54%, цены на продовольствие в России продолжают расти. В том числе на такие основные продукты, как картофель, который в этом году подорожал в РФ на 64%.

В свою очередь, Сергей Чемезов, генеральный директор оборонного концерна “Ростех”, предупредил, что рекордные процентные ставки снижают прибыльность российских предприятий и могут привести к банкротствам по всей стране. С ним согласны и эксперты аналитического центра.

«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики», – объяснял в октябре на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

“Нынешний высокий уровень ключевой процентной ставки и обозначенные перспективы дальнейшего повышения создали риск экономического спада и коллапса инвестиций в ближайшем будущем”, - говорится и в сообщении ЦМАКП.

В свою очередь издание The Business Insider предупредило, что так как Центральный банк РФ сейчас работает в условиях стагфляции, худшее, возможно, еще впереди. Опубликованные в среду данные показали, что в последнем квартале экономика России упала на 3,1% в годовом исчислении.

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