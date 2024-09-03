В Полтаве под ракетным ударом оказались институт и больница. В Минобороны Украины заявили о 49 погибших

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Опубликовано: 03.09.2024 18:32 , Обновлено: 03.09.2024

Украинская Полтава подверглась ракетному обстрелу 3 сентября. Как сообщили украинские медиа, пострадали местный институт связи и больница рядом. По информации президента Украины Владимира Зеленского, ракетный удар нанесла Россия.

“Согласно имеющейся информации, в этот район попали две баллистические ракеты. Они были нацелены на учебное заведение и близлежащую больницу, частично разрушив одно из зданий института телекоммуникаций. Под завалами оказались люди. Многие люди были спасены, но более 180 получили ранения”, - рассказал Зеленский.

По его данным, в результате удара погиб 41 человек. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин ближе к вечеру сообщил, что в результате удара по Военному институту телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций погибло 49 человек, 219 ранено, при этом поисково-спасательные работы продолжаются.

[info_b]Как передал Telegram-канал “Политика страны”, полтавский институт связи обладает “всей необходимой базой, людьми и средствами для обучения специалистов связи, почти все связисты прошли через Полтаву”. [/info_b]

По информации “Политики страны”, после прилета по Институту связи в Полтаве Государственное бюро расследований Украины открыло дело по халатности военных. По информации украинского Минобороны, от тревоги до прилета прошло слишком мало времени, поэтому удар застал людей во время эвакуации в убежище.

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Российские паблики в свою очередь написали об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ, где обучались операторы дронов и систем радиоэлектронной борьбы. По информации российских военкоров, больше 100 украинских военных погибло в результате удара, свыше 500 пострадало.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Владимир Зеленский 26 августа обратился к странам Запада после массированной атаки России по энергетическим объектам Украины. Он призвал страны-союзницы сбивать ракеты и БПЛА над территорией Украины, как это они делают при защите Израиля.

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