В Польшу со стороны Украины залетел неопознанный объект. Что известно?

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Опубликовано: 29.12.2023 17:27 , Обновлено: 04.07.2024

Во время массированного удара РФ по Украине в пятницу, 29 декабря, неизвестный воздушный объект проник на территорию Польши. Об этом сообщили в пресс-службе ВС Польши.

Польские военные заявили, что утром 29 декабря неизвестный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Впоследствии стало известно, что речь идет о ракете.

В Польше заявили, что сначала объект наблюдался радарами системы ПВО, потом сигнал потерялся. Впоследствии дополнили, что ракета упала в Вожучин-Цукровня Томашовского уезда, жертв и пострадавших нет.

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Радиостанция RMF FM сообщила, что объект, летевший с огромной скоростью на запад, видели жители города Пшеводув, который расположен в Люблинском воеводстве.

Польский президент Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством страны из-за нарушения воздушного пространства Польши. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

Новость Телеграф

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что «неопознанный воздушный объект», зашедший в воздушное пространство Польши во время массированной атаки России на Украину, не является чем-то новым. И призвал западных партнеров «усилить украинскую противовоздушную оборону».

«В Польшу сегодня утром залетела, вероятно, российская ракета», заявил начальник польского Генштаба Веслав Кукула после заседания Бюро нацбезопасности, которое созвал президент Анджей Дуда, сообщил Onet.

В свою очередь, бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак так прокомментировал последнее событие: «Меня удивляет, что имеющиеся у нас системы настолько неэффективны, что не способны определить траекторию полета и место падения ракеты. А должны».

Ранее Телеграф писал, что, по информации немецкого издания Bild, Украина, по всей видимости, получила от Великобритании ракеты Storm Shadow с большей дальностью, чем официально заявили ранее.

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