"Столько целей одновременно еще не видели" — Россия ударила по Украине. Куда прилетело?

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Опубликовано: 29.12.2023 11:15 , Обновлено: 29.12.2023

Россия 29 декабря нанесла массированный удар по городам Украины — Киеву, Днепру, Харькову, Львову, Запорожью, Одессе. Причем, не только "шахедами", но и ракетами. По информации украинских властей, на местах возникли пожары, есть жертвы. Что известно?

“Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели”, — заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, Россия сегодня запускала все ракеты, кроме “Калибров”. А именно - “Кинжалы”, баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Он также сообщил, что около 18 стратегических бомбардировщиков запустили Х-101/Х-505.

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Харьков

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что еще ночью российские военные выпустили по Харькову “около десяти ракет”.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по предварительной информации, удар был нанесен двумя видами ракет, С-300 и Х-22. Позже он объявил о “третьей волне ударов” по городу.

Местные власти утверждают, что в результате один человек погиб, еще семь человек — в больнице. Кроме того, удары повредили больницы, школы, жилые дома, производственные здания.

Львов

По словам мэра Львова Андрея Садового, на город налетели “шахеды”. Он сообщил, что в результате возник пожар на «объекте критической инфраструктуры».

«По предварительной информации, больше 10 „шахедов“ атаковали Львовщину. Имеем загорание на объекте критической инфраструктуры Львова. Тут без комментариев», — написал Садовой в телеграме.

Позже глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил об одном погибшем и троих раненых “из-за ракетного удара по жилому дому на улице Хоткевича”.

Днепр и область

По Днепру, согласно сообщения СМИ, в результате ударов загорелся один из торговых центров. Кроме того, повреждено здание роддома. Также по удар попали частный дом и шестиэтажное здание.

Мэр города Сергей Филатов написал, что “есть погибшие и пострадавшие». Позже в ОВА сообщили, что есть четверо погибших и около полутора десятков пострадавших.

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Губернатор Днепропетровской области заявил о гибели четырех человек. По его словам, “предварительно пострадали около полутора десятков человек”.

Киев

Киев атаковали “несколькими десятками” ракет разного типа, сообщили в городской военной администрации. ПВО сбила “более трех десятков воздушных целей”. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

СМИ написали о падении обломков ракет в частном секторе и пожаре. В городской военной администрации сообщили о ЧП в Святошинском районе.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что в Подольском районе загорелось складское помещение.

Кадр момента прилета по дому в Киеве. По данным пабликов, это недостроенное здание.

Также Кличко сообщил, что из-за прилета повреждено здание станции метро “Лукьяновская”.

По его данным, в Киеве как минимум 17 пострадавших от ракетных ударов. Известно о двух погибших.

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А еще мэр рассказал о людях под завалами склада в Шевченковском районе города. По его словам, троих человек удалось достать из-под завалов.

Одесса

В Одессе после прилета загорелся многоэтажный жилой дом, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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В военной администрации сообщили, что погибли два человека, 15 ранены, среди них двое детей - 6 и 8 лет.

Запорожье

Взрывы раздались и в Запорожье. В соцсетях опубликовали кадры разрушений:

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Сумская область

В Конотопе Сумской области двое раненых после утреннего ракетного удара, сообщила прокуратура. Повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, один автомобиль сгорел дотла.

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