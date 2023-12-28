Британия передала Украине ракеты с дальностью 400 км и больше - BIILD

Опубликовано: 28.12.2023 13:51 , Обновлено: 04.07.2024

Немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на военного эксперта, что Украина, по всей видимости, получила от Великобритании ракеты Storm Shadow с большей дальностью, чем официально заявили ранее.

Генерал Бундесвера в отставке и военный эксперт Эрхард Бюлер заявил, что в другом случае Украина не смогла бы уничтожить БДК “Новочеркасск” в порту Феодосии. Ведь до него по прямой было 250 километров от линии фронта. Однако ракеты точно летели не так и запускали их в глубине территории, которая находится под контролем ВСУ.

«Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так”, — поделился соображениями генерал Бюлер.

“В общем и целом это значит, что Украина имеет крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км. Свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена. Теперь Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся безопасными, больше не безопасный порт для России. По многочисленным вторичным взрывам видно, что на десантном корабле было большое количество боеприпасов. Мы знаем, что эти корабли используются россиянами как транспортные суда», - рассказал военный эксперт.

Тем временем, Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что успешная атака украинцев вынудит россиян убрать все корабли ЧФ РФ из Крыма.

“Безусловно, эта атака снова усилит давление на Российскую Федерацию, чтобы она переместила свои подразделения как можно дальше от Крымского полуострова”, – считает он.

Ранее Телеграф сообщил, что российское издание ASTRA сообщило со ссылкой на свои источники, что в результате ракетного удара по российскому кораблю “Новочеркасск” в порту Феодосии было ранено 23 человека, а ещё 33 числятся пропавшими без вести.

После уничтожения российского БДК «Новочеркасск» 33 моряка пропали без вести — ASTRA