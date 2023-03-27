В Польше задержали ещё одного иностранца-шпиона

Опубликовано: 27.03.2023 11:37 , Обновлено: 27.03.2023

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Гданьска Гражина Вавринюк сообщила 27 марта о задержании мужчины, подозреваемого в шпионской деятельности в пользу России. Гражданство иностранца там не уточнили.

По словам представительницы правоохранительных органов Польши, он должен был предоставлять россиянам информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах. Иностранец находился в Польше с января. А арестовали его ещё в прошлый вторник.

Сам шпион признался, что работал на Россию. Кроме того, он описал подробности своих действий и обстоятельства его вербовки российской разведкой. По данным следствия, мужчину уговорили на сотрудничество, когда он уже находился в Польше. Он выполняет задачи, возложенные на него российской службой, как минимум с января 2023 года.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Беларуси сообщило 23 марта, что отправило польским властям запрос на встречу с задержанными белорусами, которых обвиняют в шпионаже в пользу России.

МИД Беларуси потребовал встречи с задеражанными в Польше по обвинению в шпионаже белорусами

Напомним, что вице-премьер польского правительства, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 16 марта, что польские спецслужбы на самом деле выявили и вскрыли группу шпионов, работавших на Россию. В своем заявлении он вспомнил и про Беларусь.

Глава Минобороны призвал поляков искать шпионов и вспомнил про Беларусь