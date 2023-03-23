МИД Беларуси потребовал встречи с задеражанными в Польше по обвинению в шпионаже белорусами

Опубликовано: 23.03.2023 13:29 , Обновлено: 23.03.2023

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило 23 марта, что отправило польским властям запрос на встречу с задержанными белорусами, которых обвиняют в шпионаже в пользу России.

“Предпринимаются все необходимые консульские действия, предусмотренные в подобных ситуациях. В частности, оперативно был запрошен консульский доступ к задержанным гражданам Беларуси, ожидается реакция польской стороны”, — заявили в пресс-службе МИД. Там заверили, что поддерживают связь с родственниками задержанных.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что ему предложили обменять их, но не уточнил на кого. «Они арестовали пять украинцев и трех белорусов. Но никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают», — заявил он.

Польша предложила обменять задержанных белорусов — Лукашенко. Варшава раскрыла свои подробности