В Польше внезапно подали в отставку командующие армией. Что случилось?

Опубликовано: 10.10.2023 12:57 , Обновлено: 10.10.2023

Сразу два высокопоставленных военачальника армии Польши подали в отставку - прошения в канцелярию президента страны Анджея Дуды поступили от начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Томаша Пиотровского. В польских СМИ эти события назвали "землетрясением в польской армии", что вполне оправдано, с учётом того, что об отставке было объявлено в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в Польше уже в это воскресенье, 15 октября.

Официально причины, по которым сразу два генерала решили уйти в отставку, в Варшаве не озвучивают. Однако, по данным местных СМИ, в частности, издания Rzeczpospolita, на этот шаг военачальники пошли из-за конфликта с руководителем Министерства национальной обороны Мариушем Блащаком. Конфликт обострился этой весной после того, Блащак публично обвинил Пиотровского в халатности из-за инцидента с предположительно российской ракетой, упавшей под Быдгощем.

В Польше упала российская ракета Х-55 — Польские СМИ

Лидер Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш назвал отставку генералов “окончательным доказательством гигантского кризиса в польской армии”, который, по его мнению, вызван политикой правящей консервативной партии “Право и справедливость” (PiS).

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Бывший министр внутренних дел Бартломей Сенкевич потребовал от генералов объяснений такого радикального решения.

“В ситуации, когда самые важные военачальники уходят в отставку за пять дней до выборов, общественность должна знать причины этого шага. И немедленно”, — написал он на своей страничке в соцсети X (бывший Twitter).

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С аналогичным призывом выступил и депутат от оппозиционной партии “Гражданская платформа” (PO) Михал Щерба. По его словам, отставка важнейших военных командиров накануне парламентских выборов, когда ” обстановка становится все более опасной и непредсказуемой”, без объяснения причин “не выглядит серьезным в глазах союзников”.

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Политики из самых разных польских партий обвинили правящую партию в том, что те не оправдали собственный предвыборный лозунг: “Безопасное будущее для поляков”.

“Война на Украине, война на Ближнем Востоке, а армия в Польше разваливается! Действия PiS сделали нас беззащитными во времена величайшего кризиса”, - заявил глава парламентской фракции “Левых” Кшиштоф Гавковский.

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“Стена за польской униформой или что-то в этом роде. Вот как на самом деле выглядит “Безопасное будущее поляков"", - поддержала его депутат от левой партии Катаржина Котула.

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Напомним, в начале месяца тысячи людей вышли на митинг оппозиции в Варшаве, чтобы поддержать оппозиционную партию “Гражданская платформа” (PO), возглавляемую Дональдом Туском. В PO мероприятие назвали “Маршем Миллиона”, или ещё по-другому “Миллион сердец”, хотя правящая партия PiS заявила о других цифрах.

Польская оппозиция собрала «Марш миллиона». Власти заявили, что только «тысяч»

В оппозиции заявили, что парламентские выборы 15 октября могут определить будущее Польши в Европейском союзе и не позволить правящей партии PiS отказаться от демократических основ в польском обществе.