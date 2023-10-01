Польская оппозиция собрала "Марш миллиона". Власти заявили, что только "тысяч"

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Опубликовано: 01.10.2023 15:32 , Обновлено: 01.10.2023

Тысячи людей собрались на митинг оппозиции в Варшаве, чтобы поддержать оппозиционную партию "Гражданская платформа" (PO), возглавляемую Дональдом Туском. В PO мероприятие назвали "Маршем Миллиона", или ещё по-другому "Миллион сердец". А вот правящая партия PiS заявила о других цифрах.

В оппозиции заявляют, что предстоящие 15 октября выборы могут определить будущее Польши в Европейском Союзе и не дать правящей партии PiS отказаться от демократических основ в польском обществе.

“Невероятная толпа” - так председатель PO Дональд Туск сказал участникам воскресного марша «Миллион сердец». Перед началом политик заявил, что «почти миллион» поляков собрались на марш.

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“Невозможное стало возможным, когда я вижу это море сердец, когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, мне приятно, что наступает этот прорывной момент в истории нашей Родины”, - заявил Дональд Туск во время марша, подчеркнув, что “сегодня весь мир смотрит на Варшаву».

Лидеры левых партий также объявили о своем участии в марше в Варшаве. Ранее лидер «Гражданской платформы» подчеркнул, что это не марш какой-либо партии, и заявил, что «в нем будут маршировать все те, кто хочет лучшей Польши».

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ObserwatorXY/status/1708416825556434956?t=T87IlvHbFrZdkBLgNsOMNA&s=19”]

Туск анонсировал организацию марша 1 октября в Варшаве в июле: “Мы не позволим злу преобладать в нашей повседневной жизни”.

Уже в 11 утра 1 октября на улицах Варшавы можно было увидеть толпы участников, а с утра в соцсетях появляются фотографии организованных групп, идущих на Марш миллионов сердец.

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«Ярек, я не отдам тебе Польшу», «Только свиньи ходят в бак», «Осень красная» - это лишь некоторые из лозунгов, которые можно увидеть на плакатах, которые несут участники марша. В толпе можно увидеть также баннервв: «Нам надоело, мы хотим перемен» или «Ярек, дай нам жить». Над толпами людей развевается море флагов: национальных польских бело-красных, Евросоюза и даже радужных.

Общественный вещатель TVP, который, по словам независимых наблюдателей, стал рупором правительства при правлении PiS, процитировал некое “неофициальное” заявление полиции о том, что около 100 000 человек присоединились к воскресному маршу оппозиции. Провальный телеканал утверждает, что на кольцевой развязке Дмовского в Варшаве (место сбора), перед началом «Марша миллионов сердец», собралось 60 тысяч человек. А на маршруте марша находилось до 100 тысяч человек. По другим TVP, к полудню, когда начался «Марш миллиона сердец», в Варшаву прибыло 448 автобусов с демонстрантами. Это меньше, чем во время марша 4 июня, когда прибыло 1100 штук.

Как отреагировала полиция?

Полиция в Варшаве пообещала, что сделает все, чтобы марш прошел безопасно и мирно. “Голова марша поворачивает в ал. Иоанна Павла II. Это очень безопасно? мы сохраняем бдительность”, - с такими сообщениями полиция столицв Польши периодически выступает в Твиттере.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Policja_KSP/status/1708442024255332750?t=niseEWrGQtCiZSsRbnHpMw&s=19”]

“Пустые сердца в Варшаве”

В свою очередь, в Катовице началась конвенция правящей PiS. «Сегодня сердце Польши бьется в Катовице, а не в пустых сердцах в Варшаве» - так написал заместитель спикера Сейма из PiS Ришард Терлецкий о сегодняшних политических событиях в Польше.

Так выглядит конвенция PiS а Катовице.

Опросы общественного мнения показывают, что националистическая правящая партия “Право и справедливость” (PiS) может победить на выборах, но не факт, что сможет единолично сформировать большинство для назначения правительства. И все это на фоне недовольства поляков ростом стоимости жизни и обеспокоенности по поводу эрозии демократических сдержек и противовесов.

Оппозиция надеется, что воскресный марш станет крупнейшим за последние десятилетия и побудит избирателей принять участие в выборах.

В свою очередь, PiS, находящаяся у власти с 2015 года, проводит кампанию, обещая не пускать мигрантов в Польшу, заявляя, что это имеет ключевое значение для национальной безопасности. Также там обещают повысить пенсионный возраст, пенсии. В оппозиции эти обещания называют популизмом, не имеющим экономических оснований.

PiS отрицает критику в том, что она подрывает демократические нормы, и заявляет, что ее недавние реформы судебной системы направлены на то, чтобы сделать страну более справедливой и свободной от пережитков коммунизма, в то время как изменения в государственных СМИ избавляют ее от иностранного влияния.

Ранее Телеграф сообщил, что депутаты польского Сейма от оппозиционной “Гражданской платформы” Дариуш Йоньский и Михал Щерба обвинили представителей правящей партии “Право и справедливость” (PiS) в тайной и непрозрачной процедуре выдачи сотен тысяч виз мигрантам. А ещё в коррупции при выдаче виз в Беларуси.

«Гигантская коррупция» — В Польше разразился «визовый скандал». Причем тут Беларусь?