В Польше сошел с рельсов поезд с авиационным топливом. Что известно?

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Опубликовано: 26.02.2024 18:24 , Обновлено: 26.02.2024

В Нижней Силезии, в районе Грабовно Велького, в понедельник, 26 февраля, сошел с рельсов авиатопливный поезд. Произошла утечка топлива. Прибыли пожарные и полиция. Спецслужбы эвакуировали местных жителей.

На месте крушения, помимо пожарных, развернула работу специализированная химико-техническая часть из Вроцлава, сообщил портал polsatnews.pl.

Представитель Государственной пожарной стражи Марчин Пуржиньский рассказал, что вследствие утечки топлива главная задача сейчас – это создание безопасной зоны. Он добавил, что железнодорожное движение остановлено.

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На вопрос о причинах власти пока ответ не дали. Сотрудники полиции попросили водителей автомобилей избегать движения в направлении Грабовно Велького, так как местные дороги могут быть перекрыты.

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