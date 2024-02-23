В Польше объявили о росте контрабанды из Беларуси на 1000%. Что везут?

Опубликовано: 23.02.2024 15:16 , Обновлено: 23.02.2024

Польские пограничники в 2023 году зафиксировали резкий рост контрабанды из Беларуси - более чем на 1000% по отдельным позициям, тогда как годом ранее наблюдалось снижение количества контрабанды. И это происходит на фоне постоянного усиления контроля на польско-белорусской границе.

Согласно отчету Главного управления Пограничной службы за прошлый год, более чем на 1000% выросла, в частности, контрабанда сигарет - было выявлено нелегальных сигарет на 24 млн злотых (около 20 млн белорусских рублей в эквиваленте), тогда как годом ранее - всего на 2 млн злотых (около 1,6 млн рублей).

Как отметило польское издание Rzeczpospolita, опубликовавшее данную информацию, установленный на границе Беларуси и Польше электронный забор и организованное вдоль забора дополнительное патрулирование “ограничило контрабанду людей, но не остановило организованные преступные группировки”.

Причем, судя по отчёту польских пограничников, увеличились объёмы контрабанды в том числе и через легальные пункты пропуска: за прошлый год сотрудники погранслужбы и других ведомств изъяли товаров, незаконно ввезенных из Беларуси, на общую сумму 30 млн злотых (в эквиваленте около 25 млн рублей), тогда как годом ранее эта сумма была в 5 раз меньше - 5,8 млн злотых (около 4,7 млн белорусских рублей)

По данным польских пограничников, в целом в два раза выросла контрабанда на польских границах с трех стран - Украины, Беларуси и России. Общая сумма выявленной контрабанды там составила почти 50 млн злотых (чуть больше 40 млн рублей).

Как ранее сообщил Телеграф, глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский признал, что установленное на польско-белорусской границе заграждение “не выполняет своей роли”.

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Напомним, еще одну линию ограждения на польско-белорусской границе польские силовики начали возводить летом прошлого года. Польские службы начали устанавливать барьер из колючей проволоки на краю так называемой технической дороги, полосы земли шириной в несколько метров вдоль забора, непосредственно у границы леса, «на участках государственной границы, наиболее подверженных риску нелегальной миграции».

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