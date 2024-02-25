В Польше обнаружили самые большие залежи в мире этого драгоценного металла

Опубликовано: 25.02.2024 12:17 , Обновлено: 25.02.2024

Польша стала мировым лидером по запасам серебра, опередив таких гигантов, как Китай, Австралия и Перу. Об этом свидетельствует отчет Mineral Commodity Summaries 2024, опубликованный Геологической службой США (USGS).

По оценкам издания Spider’s Web, с учетом текущих цен на мировых рынках стоимость польских месторождений составляет до 127 миллиардов долларов США. И при нынешнем уровне добычи их хватит еще на 130 лет.

После Польши в списке идут Перу, Австралия и Россия.

В Польше месторождения серебра разрабатывает государственная компания KGHM. Однако, несмотря на то, что Польша обладает крупнейшими в мире запасами серебра, она не является лидером по его добыче. В 2023 году страна добыла 1 300 тонн серебра, заняв пятое место в мире, уступая Мексике, Китаю, Перу и Чили, но опережая Россию, Австралию и Боливию, передает Business Insider.

Кроме того, Польша не является лидером по экспорту серебра. Согласно отчету Геологической службы США, в период с 2019 по 2022 год основными источниками импорта серебра в мире являются: Мексика (44 процента) и Канада (18 процентов), а Польша займет третье место, обеспечив лишь 5 процентов мирового импорта серебра.

Несмотря на огромные ресурсы, Польше необходимо наращивать добычу и экспорт серебра, чтобы полностью раскрыть свой потенциал на этом рынке.

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