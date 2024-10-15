В Польше разгорелся скандал из-за запрета на проведение 100-тысячного марша оппозиции

Опубликовано: 15.10.2024 15:41 , Обновлено: 15.10.2024

Мэрия Варшавы отказала ассоциации "Марш независимости", представляющей польскую оппозицию, в проведении массового митинга 11 ноября, в котором, по словам организаторов, предполагали принять участие порядка 100 тыс. человека. Несмотря на то, что заявленный маршрут демонстрации был таким же, как на протяжении последних нескольких лет, в городской администрации расценили столь раннюю заявку на мероприятие "ограничением конституционной свободы организации других собраний".

[info_b]В Польше 11 ноября отмечают День национальной независимости. Это государственный праздник, объявленный официальным выходным, учреждённый в ознаменование восстановления независимости Польши в 1918 году, после 123 лет раздела. Праздник не отмечался в советское время и был повторно учреждён в 1989 году.[/info_b]

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский назвал причины отказа организаторам многотысячного митинга “вполне прозаичными”. На своей страничке на платформе X он объяснил, что организаторы не соблюли формальные условия в своей заявке (которых было уже шесть, поскольку организаторы отказывались принимать отказ и всякий раз подавали новую заявку, внося определённые правки).

Главная претензия главы городской администрации касалась сроков проведения шествия. В одной из них указывалось, что он будет проходить 16 дней подряд.

“Как городская администрация, мы отправили письма в полицию, пожарную службу, службу неотложной медицинской помощи и городскую службу общественного транспорта с просьбой оценить запланированные собрания с точки зрения безопасности и надлежащего функционирования города. Мы получили чёткие ответы от всех этих учреждений, что многодневные собрания негативно скажутся на работе экстренных служб, общественного транспорта и функционировании города, что приведет к параличу центра Варшавы”, - пояснил мэр города.

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При этом Тшасковский пообещал, что если организаторы подадут заявку, “соответствующую правилам и здравому смыслу”, её рассмотрят должны образом.

“Пока что, похоже, кто-то здесь действительно хочет начать драку из-за национального праздника. И это не я”, - заявил мэр Варшавы.

В свою очередь представитель ассоциации ассоциации “Марш независимости” Александр Ковалиньский заявил, что они намерены обжаловать решение городской администрации, поскольку оно, по его словам, “нарушает волю десятков тысяч патриотов, которые хотят отпраздновать восстановление независимости в Варшаве 11 ноября”, передало польское радио rmf24.

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