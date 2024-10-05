"Что-то должно произойти" - Глава Генштаба Польши призвал поляков готовиться к войне

Опубликовано: 05.10.2024 09:59 , Обновлено: 05.10.2024

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Войска Польского, заявил, что считает возможным начало войны в ближайшее время. Это стало понятно из его выступления во время открытия нового года в Академии Сухопутных войск во Вроцлаве.

Говоря о необходимой реформе в вооруженных силах, начальник Генерального штаба Войска Польского сказал, что «все указывает на то, что мы являемся тем поколением, которое встанет с оружием в руках на защиту нашей страны”.

“И ни я, и никто из вас не намерен проиграть эту войну. Мы выиграем, вернемся и продолжим строить Польшу, но что-то должно произойти. Нам необходимо создать вооруженные силы, подготовленные к такого рода операциям”, - заявил он.

Польский генерал заявил, что “потенциал противника настолько велик”, что Польше придется построить “гораздо большую армию”, а это означает, в соседней с Беларусью стране вернут всеобщую военную службу.

В свою очередь, власти Беларуси заявили, что выступают против втягивания в войну своей страны.

“Мы находимся на фронте”

“Надо понимать, что мы находимся на фронте: совсем рядом, вот за забором идет война. Поэтому моя главная задача - не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси”, - заявил 4 октября Александр Лукашенко.

При этом он уточнил, что “все прекрасно понимают”, что власти Беларуси стоят на стороне России. “Насколько это возможно, не воюя, мы помогаем России и будем помогать. Это наш союзник”, - заявил он.