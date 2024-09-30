В Польше разгорелся скандал из-за «бала с друзьями Путина», который посетил президент Дуда

Опубликовано: 30.09.2024 16:47 , Обновлено: 30.09.2024

В Польше разгорелся скандал после визита президента страны Анджея Дуды в соседнюю Чехию. Туда польского лидера пригласили на праздновании 80-летия экс-президента Чехии Милоша Земана, которое проходило в замке Глубока на юге страны и которое журналисты поспешили окрестить "балом с друзьями Путина".

Помимо президента Польши на праздничное мероприятие были также приглашены премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, президенты Словакии Петер Пеллегрини и Сербии Александр Вучич, а также бывший президент Чехии Вацлав Клаус, сообщил польский портал wp.pl.

Помимо упомянутых выше гостей, на приеме также присутствовали представители чешских коммунистических и пророссийских партий, которых в Польше назвали “друзьями Путина” и “чешскими популистами и пророссийскими дезинформаторами”. Сам Земан также известен своими симпатиями к России.

“Анджей Дуда на балу у друзей Путина – лучшее резюме нынешнего президентства. Хотя бывший президент Чехии празднует свой день рождения, шампанское открывают в Кремле”, - прокомментировал визит Дуды в Чехию депутат оппозиционной парламентской фракции “Гражданская коалиция” Дариуш Йоньский.

По информации Филипа Харцера, журналиста чешского сайта Seznam Zprávy, Министерство иностранных дел Польши “дважды рекомендовало Дуде” отказаться от поездки, даже несмотря на то, что данный визит в Чехию президент совершал как частное лицо. Именно поэтому офис Дуды нигде это мероприятие не анонсировал, а о самом событии стало известно только после того, как фотографии с праздника попали в Сеть. За это поляки также обрушились на президента с критикой, упрекнув его в том, что частный визит он совершил, используя правительственный транспорт и, следовательно, потратив на это бюджетные средства.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире одной из польских радиостанций, комментируя эти события, заявил, что, по его мнению, президент “уже сожалеет” о своем поступке, поскольку это “не укрепляет его авторитет”.

“Я бы посоветовал президенту выбирать друзей иначе”, - заявил Сикорский.

Ранее Telegraf.news рассказал, что две недели назад в Киеве состоялась встреча главы МИД Польши Радослава Сикорского, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и президента Украины Владимира Зеленского. По рассказам участников беседы польскому изданию Onet, атмосфера между Зеленским и Сикорским была настолько напряжённой, что дело дошло до спора.

Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским во время его визита в Киев — Onet