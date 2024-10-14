В Польше разгорелся скандал из-за сентябрьских наводнений. Городскую администрацию обвинили в замалчивании информации о прорыве дамбы

Опубликовано: 14.10.2024 14:19 , Обновлено: 14.10.2024

В Польше разгорелся скандал на фоне разбирательств с причинами и последствиями сентябрьских наводнений, из-за которых в стране пришлось объявлять режим стихийного бедствия. Администрацию Клодзского повята и города Строне-Слёнске, где прорвало дамбу, из-за чего пострадали жилые дома и даже погибли люди, обвинили в умышленном замалчивании информации и несвоевременном информировании граждан.

Польское издание Wpolityce рассказало о ходе прокурорской проверки, инициированной по факту наводнения в Строне-Слёнске. Журналисты отметили, что районное управление в Клодзко “подвело местных жителей во время стихийного бедствия” и продолжает в том же духе, “скрывая основную информацию”.

По информации издания, в момент прорыва дамбы в Строне-Слёнске, который произошёл в промежутке в 12:00 по 13:00 15 сентября, когда “большая вода” хлынула по ручью Моравке и реке Бяла-Лондецка, унося с собой жилые дома, автомобили и даже людей, администрация не отличилась слаженной работой, которой от неё ожидали местные жители. Известно, что о самом прорыве в городскую администрацию сообщили сотрудники местной полиции и пожарной службы. Они уведомили об этом мэра города Дариуша Хромца сразу же после прорыва, а тот, по его собственным заявлениям в СМИ, сделал два звонка - старосте (то есть главе повята и местного самоуправления) и воеводе (то есть региональному представителю центрального правительства).

Именно поведение старосты, Малгожаты Енджеевска-Скшипчик, вызвало больше всего вопросов у польских журналистов. По их словам, в то время, когда информация о прорыве дамбы уже во всю разлетелась по Интернету, староста отказывалась признавать факт катастрофы, а когда получила данные о происшествии непосредственно от мэра Строне-Слёнске, слишком долго принимала решение об экстренной эвакуации жителей из пострадавших районов, в том числе, на имевшемся в распоряжении воеводства вертолёте. Её также обвинили в том, что она не передала вовремя информацию директору кризисного центра Яну Калфасу, чей офис располагается в одном с ней здании. Тот, как утверждает польское издание, узнал о случившемся лишь от журналистов, а не от районной администрации.

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Примечательно, что после того, как наводнение спало, директор Калфас подал в отставку, но подробности своего увольнения комментировать не стал, выразив уверенность в том, что “это дело дойдет до суда”.

Между тем, источники польского издания обвинили Енджеевску-Скшипчик в предвзятом отношении к Калфасу, бывшему военному, чиновнику с 20-летним стажем, который, по словам журналистов “оказался очень полезным во время пандемии”, но “павший в немилость” новой начальница.

“Почему она не передала информацию? Если мэр звонит и говорит, что дамбу прорвало, это достоверная информация. Она даже не поднялась на этаж выше в Кризисное управление!” - посетовали журналисты.

Комментировать эти обстоятельства журналистам староста отказалась.

Между тем, прокурор Мариуш Пиндера сообщил, что начатое прокуратурой расследование катастрофы (обрушения набережных, приведших к затоплению города) “будет гораздо шире”, чем ожидалось и “будет включать в себя и другие обстоятельства”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что во время сентябрьского наводнения в Польше выпало больше осадков, чем во время наводнения 1997 года, которое тогда окрестили «наводнением тысячелетия».

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По данным польского издания О2, убытки от наводнения оцениваются примерно в 5 млрд злотых (около 1,27 млрд долларов США). Пострадали не только жилые дома, но и общественная инфраструктура, а на помощь в ликвидации последствий наводнения, в том числе, разбор завалов и восстановление инфраструктуры власти Польши привлекли военных.