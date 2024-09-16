В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения, которое "случается раз в 100 лет"
Центральная Европа продолжает устранять последствия масштабных наводнений, обрушившихся на регион в минувшие выходные. В соседней Польше властям пришлось ввести режим стихийного бедствия, а в Австрии зонами бедствия объявили десятки районов. В некоторых странах нынешнее наводнение отнесли к категории редких явлений, которые происходят "раз в сто лет". На помощь людям бросили силы военных, тысячам жителей пострадавших районов пришлось экстренно эвакуироваться. Не обошлось без жертв и серьёзных разрушений.
Так, в соседней Польше самая серьёзная ситуация на данный момент складывается на юго-западе страны. Там прорвало дамбу в городе Строне-Слёнске в Нижней Силезии. В результате вода хлынула по реке Бяла-Ладецка, затапливая близлежащие улицы города и снося бурным потоком жилые и административные здания.
В соцсетях появились кадры того, как спасателям пришлось задействовать вертолёт для эвакуации жителей, оказавшихся в водной ловушке.
Там, где вода начала уходить, местным жителям открывается нелицеприятная картина. Кадры затопленных улиц и того, что остаётся после, когда вода уходит, появились в соцсетях.
По данным, которые озвучил вице-премьер Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, за последние сутки польские спасатели совместно с военными эвакуировали порядка 2,6 тыс.человек.
По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в некоторых районах страны уже выпало больше осадков, чем во время наводнения 1997 года, которое тогда окрестили “наводнением тысячелетия”. Как следствие, властям пришлось объявить режим стихийного бедствия в стране.
“После консультаций с соответствующими министрами и службами я поручил подготовить постановление Совета министров о введении положения стихийного бедствия”, - объявил накануне вечером Туск.
Власти Австрии пошли на аналогичный шаг, объявив зонами бедствия десятки районов, где до некоторых населённых пунктов уже невозможно добраться по суше. Без электричества из-за подтоплений осталась даже часть столичной Вены.
Власти страны также отметили, что подобные нынешнему наводнения “происходят раз в сто лет” и, судя по ситуации, которая складывается на местных дамбах, подсчитывать ущерб от разгула стихии там пока рано.
Оценить всю серьёзность ситуации позволяет таймлапс-видео, снятое в чешском городе Опава, где властям также пришлось эвакуировать тысячи людей из-за “большой воды”. Она прибывала так быстро, что улицы города превращались в реки буквально на глазах.
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