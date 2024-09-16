В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения, которое "случается раз в 100 лет"

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2024 11:30 , Обновлено: 16.09.2024

Центральная Европа продолжает устранять последствия масштабных наводнений, обрушившихся на регион в минувшие выходные. В соседней Польше властям пришлось ввести режим стихийного бедствия, а в Австрии зонами бедствия объявили десятки районов. В некоторых странах нынешнее наводнение отнесли к категории редких явлений, которые происходят "раз в сто лет". На помощь людям бросили силы военных, тысячам жителей пострадавших районов пришлось экстренно эвакуироваться. Не обошлось без жертв и серьёзных разрушений.

Так, в соседней Польше самая серьёзная ситуация на данный момент складывается на юго-западе страны. Там прорвало дамбу в городе Строне-Слёнске в Нижней Силезии. В результате вода хлынула по реке Бяла-Ладецка, затапливая близлежащие улицы города и снося бурным потоком жилые и административные здания.

В соцсетях появились кадры того, как спасателям пришлось задействовать вертолёт для эвакуации жителей, оказавшихся в водной ловушке.

Там, где вода начала уходить, местным жителям открывается нелицеприятная картина. Кадры затопленных улиц и того, что остаётся после, когда вода уходит, появились в соцсетях.





























































По данным, которые озвучил вице-премьер Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, за последние сутки польские спасатели совместно с военными эвакуировали порядка 2,6 тыс.человек.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в некоторых районах страны уже выпало больше осадков, чем во время наводнения 1997 года, которое тогда окрестили “наводнением тысячелетия”. Как следствие, властям пришлось объявить режим стихийного бедствия в стране.

“После консультаций с соответствующими министрами и службами я поручил подготовить постановление Совета министров о введении положения стихийного бедствия”, - объявил накануне вечером Туск.

Власти Австрии пошли на аналогичный шаг, объявив зонами бедствия десятки районов, где до некоторых населённых пунктов уже невозможно добраться по суше. Без электричества из-за подтоплений осталась даже часть столичной Вены.

Власти страны также отметили, что подобные нынешнему наводнения “происходят раз в сто лет” и, судя по ситуации, которая складывается на местных дамбах, подсчитывать ущерб от разгула стихии там пока рано.

Оценить всю серьёзность ситуации позволяет таймлапс-видео, снятое в чешском городе Опава, где властям также пришлось эвакуировать тысячи людей из-за “большой воды”. Она прибывала так быстро, что улицы города превращались в реки буквально на глазах.

Ранее Telegraf.news рассказал, что пока центральная Европа утопает из-за мощных ливней, которые принёс с собой циклон “Борис”, а центральные регионы России оказались во власти антициклона “Квентин”, Беларусь оказалась зажата между ними, не давая пробиться осеннему холоду и продлевая белорусам лето. Ливни, накрывшие соседнюю Польшу, судя по прогнозу синоптиков, до нас так и не доберутся.

Беларусь зажало между дождливым «Борисом» и «мощнецким Квентином». Синоптики объяснили, как это скажется на погоде