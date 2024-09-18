Поляки показали, во что циклон «Борис» превратил города. Синоптики предупредили - «апогей большой воды» ещё впереди

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Опубликовано: 18.09.2024 15:22 , Обновлено: 19.09.2024

Польша продолжает утопать, в буквальном смысле этого слова. После мощных ливней, которые обрушил на страну циклон "Борис" в последние дни, многие реки вышли из берегов и, сметая наспех укреплённые дамбы, устремились на улицы городов. Жители тех городов, по которым удар стихии пришёлся первым, уже начали разбирать завали, показав в соцсетях, что оставляет после себя "большая вода". Между тем, синоптики предупредили: для некоторых польских городов апогей ещё впереди.

Как видно на спутниковых снимках, опубликованных в тематическом Telegram-канале о погоде Nadvorie, по итогу 6 дней прохождения циклона “Борис” по Центральной Европе, в отдельных регионах, в том числе,на юге Польши, выпало порядка годовой нормы осадков. На снимках эти места окрашены в чёрный.

Тем не менее, польские синоптики предупредили: в таких городах, как Вроцлав, Олава, Ополе апогей большой воды ещё впереди. Так, по данным специалистов, пиковая волна на реке Одра, как ожидается, достигнет лишь вечером 19 сентября, сообщила польская Gazeta.pl. Вода по подсчётам специалистов поднимется на высоту 650 сантиметров. В Ополе апогей спрогнозировали к вечеру 18 сентября. В некоторых населённых пунктах, загородных фермах, которые могут оказаться на пути большой воды, заблаговременно объявили эвакуацию людей.

В больших городах, таких как Вроцлав, где ожидается существенный подъём воды в местных реках, городские власти совместно с добровольцами организовали массовое укрепление действующих дамб. Мешки с песками появились на городских набережных, и кадры бурных потоков, в которые превратились обычно спокойные реки польских городов, подтверждают, что такие подготовительные работы ведутся не напрасно.

































Между тем, жители тех польских городов, где большая вода начала отступать, уже начали разбирать завалы и подсчитывать ущерб от наводнения. Часть дорог до сих пор остаются перекрытыми, поскольку проезд по ним представляет опасность для автомобилистов. Кое-где повреждены или полностью уничтожены мосты через реки. Вода оставила после себя горы грязи и мусора, обломки деревьев, разрушенные постройки, которые ещё предстоит разобрать спасателям.





































Впрочем, даже там, где, по прогнозу синоптиков, худшее уже позади, специалисты не торопятся давать оптимистичные прогнозы. Так, в комментарии польскому порталу onet.pl профессор Томаш Калужа, гидролог из Университета естественных наук в Познани, напомнил о наводнении 1997 года и о риске его повторения. Тогда в некоторых города самые серьёзные проблемы возникли уже через несколько дней после пика.

По словам эксперта, даже если идущую к городам волну большой волы удастся сдержать установленными на набережных насыпями из песка, высока вероятность того, что, насытившись водой, они всё равно не выдержат напора.

“На самом деле мы можем быть спокойны только тогда, когда вода опустится до уровня русла реки”, - заявил Калужа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше властям пришлось ввести режим стихийного бедствия после прохождения циклона “Борис”, а в Австрии зонами бедствия объявили десятки районов. В некоторых странах нынешнее наводнение отнесли к категории редких явлений, которые происходят “раз в сто лет”. На помощь людям бросили силы военных, тысячам жителей пострадавших районов пришлось экстренно эвакуироваться. Не обошлось без жертв и серьёзных разрушений.

В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения, которое «случается раз в 100 лет»