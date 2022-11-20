В Польше предложили создать совместную систему ПРО с Украиной

Опубликовано: 20.11.2022 13:42 , Обновлено: 20.11.2022

Бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Польше или даже НАТО необходимо создать совместную с Украиной систему противоракетной обороны (ПРО). Она бы смогла закрыть часть неба не только Западной Украины. Ведь страна граничит со странами НАТО и на юге, и на западе.

Такое соглашение с НАТО позволило бы Украине сконцентрировать свои средства ПВО на меньшей территории, увеличив их эффективность. В то время как НАТО защитило бы тысячи квадратных километров украинский территории на своих границах.

“То, что мы говорим об обороне Польши, должно быть разделено на решения, которые касаются далеко идущих действий в перспективе десятилетия или более, и оперативного реагирования, то есть того, что нужно делать на постоянной основе. когда идет эта война”, - заявил польский генерал.

По его словам, он ещё в начале вторжения России в Украину предложил НАТО создать на границе с Украиной объединенную систему ПВО для защиты от ракетных ударов России.

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“Не бесполетная зона над Украиной, потому что, я так понимаю, согласия нет. С другой стороны, зона ПРО нужна для того, чтобы сбивать все ракеты, которые летят в сторону границы НАТО, упреждая, скажем, 50 или 100 км от этой границы”, — заявил генерал Кожей.

По его словам, это должно быть решение НАТО. У Североатлантического союза есть определенные средства противоракетной обороны. Они есть даже на польской территории, вокруг Жешува есть противоракетные и зенитные средства, но им нужно дать соответствующую задачу, чтобы сбивать ракеты, летящие перед границей, считает польский генерал.

По словам бывшего главы Бюро национальной безопасности Польши, его страна должна быть сторонником такого решения: “Мы должны, особенно сейчас, используя этот инцидент - хотя он и был непреднамеренным, но может дать дополнительные аргументы - сказать России, что с определенного дня НАТО по договоренности с Украиной будет сбивать все ракеты, летящие в сторону границы Альянса для безопасности своей границы. Тем более, что большинство этих ракет большой дальности имеют двойное назначение, ведь они могут нести и ядерные заряды”.

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С ним согласился другой военный эксперт из Польши. «Думаю, украинцы были бы рады такой сделке. Потому что допустим, что зона будет 100 км, тогда Львов, Луцк, Ковель находятся под защитным зонтиком НАТО”, — заявил Мартин Вырвал, польский военный журналист, десятки раз бывавший на фронте в Украине, передает Onet.pl.

По мнению польских экспертов, такое решение полностью соответствовало бы Уставу ООН: каждая страна имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону. В настоящее время Альянс поддерживает Украину на основании этой статьи.