В Польше обвинили Зеленского во "вмешательстве" в выборы президента

Опубликовано: 17.01.2025 09:02 , Обновлено: 17.01.2025

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве во внутренние дела Польши и попытке повлиять на президентские выборы. Именно так расценил интервью Зеленского польским СМИ бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

“Пусть президент Украины занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право – и даже обязан – преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам”, – заявил Моравецкий в программе Radio Wnet Morning.

Членов партии “Право и справедливость” (ПиС), которая в настоящее время составляет оппозицию правящей коалиции во главе с Дональдом Туском, возмутило одно из заявлений Зеленского. Польские журналисты попросили его прокомментировать слова Кароля Навроцкого, кандидата ПиС на президентских выборах 2025 года, о том, что Украину не следует приглашать в НАТО и ЕС, пока не будет решен вопрос о Волыни.

“Если Украина не в ЕС и не в НАТО, если у Украины нет гарантий безопасности, то господину Навроцкому следует начать тренироваться, потому что может оказаться, что ему придется взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну”, - заявил на это Зеленский.

В Польше объявили дату президентских выборов

После выхода интервью представители ПиС посчитали эти слова Зеленского “вмешательством в польский избирательный процесс”, сообщил польский портал Onet.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о “прорыве” в переговорах с украинскими властями о проведении первой эксгумации жертв Волынской резни. В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал продвижение в этих переговорах “ударом по Москве”.

Удар по Москве? Премьер-министр Польши заявил о «прорыве» в переговорах с Украиной